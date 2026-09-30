Cantù. Scontro auto moto, gravissimo 17enne

CANTU’ – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, in via Ariberto da Intimiano. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 17 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 14.03 in codice rosso. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il giovane è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione e il 17enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese, con l’elisoccorso decollato da Milano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, due ambulanze e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Una seconda persona è stata valutata dai soccorritori, ma non sarebbe stata direttamente coinvolta nell’incidente.