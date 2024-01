Cantù. Ubriaco alla guida si schianta, denunciato dai Carabinieri

CANTU’ – Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri per prevenire le “stragi” nei fine settimana provocate da coloro che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche si mettono “comunque” alla guida.

Verso le ore 3 di questa notte, un ecuadoregno di 29 anni, alla guida della propria autovettura, ha percorso la via Manzoni di Cantù e giunto alla rotatoria vi si è schiantato.

Sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo hanno sottoposto a rilevazione con etilometro risultando a carico dell’uomo un tasso alcolemico di 2.13 gr./l. Il massimo consentito per legge è di 0.5 gr./l. Il conducente dell’auto, rimasto illeso, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la guida in stato di ebbrezza.

Allo stesso è stata ritirata la patente di guida e sequestrata in via amministrativa l’auto.