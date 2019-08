Capriate, appello per trovare Tiziano, scomparso da venerdì

Il giovane è scomparso da casa venerdì sera

Indossava pantaloni e maglietta neri. L’appello del padre

CAPRIATE – Manca da casa, a Capriate, da venerdì sera Tiziano Napolitano, giovane di 26 anni ricercato in questi giorni. A dare l’allarme il padre.

Il ragazzo si è allontanato da casa venerdì sera, è stato notato l’ultima volta a Trezzo sull’Adda ma da allora non ha più fatto avere sue notizie. Sulle sua tracce, quasi da due giorni, le forze dell’ordine. Al momento della scomparsa il giovane indossava pantaloni corti neri e una maglietta nera.

“Tiziano – ha fatto sapere il padre – si è allontanato in uno stato psico emozionale che potrebbe indurlo ad azioni anche gravi. Ho sporto denuncia di scomparsa, si è allontanato a piedi e non ha portato documenti con sé. Chi lo avesse visto, o può aver idea di dove possa essere, o rivolto eventualmente per farsi ospitare, è pregato di darne notizia rivolgendosi ai Carabinieri di Capriate, al 113 o a me personalmente. Il mio contatto telefonico è 3319947960“.