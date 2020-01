Carabinieri, sessanta posti al concorso di ammissione all’Accademia

MILANO – In data 28 dicembre 2019 è stato pubblicato il concorso, per esami, per l’ammissione al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, scadente il 31 gennaio 2020.

Al concorso, che selezionerà 60 posti, possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, in possesso dei seguenti requisiti generali:

essere cittadini italiani;

avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Per gli altri requisiti di dettaglio si rimanda la consultazione del Bando di Concorso