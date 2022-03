L’auto si è incendiata dopo aver urtato e divelto un contatore del gas

CARNATE- Intervento nelle prime ore di oggi, domenica, a Carnate per un incendio causato da una autovettura che ha urtato e divelto un contatore del gas in via Vela.

Sul posto sono state inviate autopompa e autobotte della sede di via Mauri e un’autobotte del distaccamento di Vimercate.