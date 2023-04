Carona. Escursionista di 49 anni precipita dal Pizzo del Diavolo di Tenda e muore

CARONA – Tragedia in montagna al Pizzo del Diavolo di Tenda. Questa mattina, martedì, intorno alle 11.50, una donna di 49 anni è precipitata dalla cresta della montagna bergamasca compiendo un volo di circa 150 metri risultato purtroppo fatale.

In base a quanto è stato possibile ricostruire la donna era partita da Carona insieme ad un gruppo di sei persone, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolata in una scarpata.

I compagni che erano con lei hanno dato immediatamente l’allarme ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Recuperati con gli elicotteri gli altri escursionisti, apparentemente illesi.

Sul posto erano presenti i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.