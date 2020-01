Casaloldo. Infastidito dal rumore, spara alla gamba di un 73enne

CASALOLDO (MN) – Un uomo, T.O. di 73 anni, è stato ferito nel tardo pomeriggio di ieri, 22 gennaio, da un colpo di arma da fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 19 a Casaloldo (Mantova) nel parcheggio di un supermercato del paese.

A sparare al 73enne con una carabina ad aria compressa sarebbe stato un uomo residente vicino al supermercato. L’uomo avrebbe sparato dalla sua abitazione perché infastidito dal rumore prodotto da un macchinario che il 73enne stava utilizzando per smaltire delle grosse scatole di cartone. L’uomo, ferito ad una gamba, è stato soccorso in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.