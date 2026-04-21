Cavalli in fuga sulla Statale 36 causano un incidente, morto uno degli animali

MONZA – Incredibile incidente quello avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 20 aprile, lungo la Statale 36 all’altezza di Monza. Due cavalli che sarebbero scappati da un maneggio, infatti, sono finiti sulla carreggiata Sud della trafficatissima arteria causando un incidente tra più vetture.

Uno dei cavalli è rimasto ucciso e l’altro ferito, soccorse anche cinque persone che viaggiavo sulle tre auto coinvolte nello scontro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Monza e Brianza che hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti delle vetture. Coinvolte due donne di 21 e 31 anni, due uomini di 34 e 60 anni e un bambino di 6 anni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo (mediamente critico).

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e lunghe code durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. Spetterà alla Polizia Stradale stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.