Cene, spara alla moglie e si uccide: omicidio-suicidio in via Fanti

Il dramma si è consumato ieri nel piccolo comune bergamasco in un’abitazione di via Fanti

CENE – Un litigio degenerato, forse per gelosia, ha portato a una tragedia familiare nel cuore di Cene in provincia di Bergamo. Rubens Bertocchi, 54 anni, ha sparato alla moglie Elena Belloli, 52, e poi si è tolto la vita con la stessa pistola, una calibro 22 regolarmente detenuta. Il dramma si è consumato nel loro appartamento di via Bernardo Fanti, giovedì pomeriggio, intorno alle 17.

A dare l’allarme è stata una vicina, allarmata dai due colpi d’arma da fuoco. I carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato i corpi in casa, chiusa a chiave dall’interno. La coppia era sola: il figlio maggiore era nella taverna con la fidanzata, il minore non era in casa.

Secondo gli inquirenti, Bertocchi avrebbe inviato un messaggio a una conoscente della moglie prima di compiere il gesto. Nessun biglietto, solo quel messaggio a cui nessuno ha fatto in tempo a rispondere. Le indagini proseguono, coordinate dalla Procura di Bergamo, che ha disposto l’autopsia e il sequestro dei telefoni.

La coppia, molto conosciuta in paese, non aveva mai lasciato intuire tensioni gravi. Eppure, qualcosa si è spezzato in quel pomeriggio silenzioso, lasciando due figli orfani e un’intera comunità sotto shock.