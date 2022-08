VALTORTA (BG) – Un cercatore di funghi si è infortunato ieri pomeriggio, 18 agosto, nei boschi sopra Valtorta. L’allertamento per il Soccorso alpino della VI Orobica è arrivato intorno alle 14.15. L’uomo, 47 anni, residente in provincia di Bergamo, era scivolato in un canale per un’ottantina di metri; ha riportato diversi traumi e sospette fratture. È riuscito però a chiedere aiuto.

La centrale ha mandato sul posto i tecnici, diciotto i soccorritori impegnati, tra i reperibili di turno a Bergamo e le squadre della VI Orobica. Le condizioni meteorologiche erano avverse, in zona pioveva e c’era nebbia ma poco dopo il tempo è migliorato e quindi l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha potuto raggiungere il posto in cui si trovava il ferito. L’uomo è stato localizzato, si trovava in località Idecc, vicino a Ceresola; poi è stato raggiunto, valutato e recuperato per il trasporto in ospedale. L’intervento è finito alle 16.30 con li rientro delle squadre.

“In questi giorni in Lombardia ci sono già stati interventi per cercatori di funghi: attenzione alla pioggia e al terreno scivoloso; le scarpe devono avere un’ottima presa sul terreno – ricordano dal Soccorso alpino -. È molto importante anche condividere sempre e in modo corretto la vostra posizione: proprio di recente la Comunità Montana Valle Brembana, in collaborazione con il Soccorso alpino, a chi acquista il ticket annuale per andare in cerca di funghi dà la possibilità di scaricare gratis l’app GeoResQ, che permette di tracciare i percorsi e persino di allertare i soccorsi in modo immediato. GeoResQ è facile da usare e di grande aiuto in caso di necessità. Dite comunque sempre dove avete intenzione di andare, avvisate se cambiate idea; inoltre è meglio andare con altre persone che da soli. Per ogni emergenza il numero da chiamare subito è il 112: il centralino vi darà tutte le indicazioni su come comportarvi e in questo modo si ottimizzano i tempi dei soccorsi”.