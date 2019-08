Cermenate, 39enne arrestato per spaccio e falsificazione di monete

L’uomo, di Cermenate, è stato arrestato dai Carabinieri

A sua disposizione trovati oltre 400 g di cocaina e monete probabilmente false per un valore superiore agli 8 mila euro

CERMENATE – Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 30 agosto, nell’ambito delle attività info-investigative di contrasto condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Cantù e finalizzate alla repressione delle fenomenologie criminali connesse con lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cantù, unitamente a quelli della Stazione Carabinieri di Cermenate e del Nucleo Cinofili di Casatenovo, hanno arrestato F.A., cittadino di Cermenate classe 1980, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate.

Nella circostanza, dopo accurati, meticolosi e prolungati servizi di osservazione e pedinamento, gli operanti hanno proceduto a perquisizioni personale e domiciliare, hanno rinvenuto e posto in sequestro penale: 432,13 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; 3 bilancini di precisione nonché altro materiale comprovante illecita attività; 4231 monete da due euro per un totale di 8.462,00 euro, verosimilmente false e sulle quali si sta procedendo ad ulteriori accertamenti per stabilirne con certezza la genuinità o meno.

L’arrestato, concluse le formalità, è stato associato alla Casa Circondariale di Como Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.