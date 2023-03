Chiasso. Camion fermato in dogana, trasportava merce non conforme

CHIASSO – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno eseguito, all’interno degli spazi doganali del valico commerciale, un controllo su un automezzo lituano proveniente dalla Svizzera e diretto in Italia.

In particolare, il riscontro del carico trasportato, proveniente dalla Cina, permetteva di verificare la presenza di 866 colli di merce varia costituita da vasche da bagno in plastica per bambini, oggetti di igiene o da toilette, lavori di materie plastiche, parti di aspirapolvere, vibromassaggiatori elettrici, apparecchi per massaggio, lettini per massaggi, mobili in metallo, box per bambini, cuscini massaggianti, attrezzature sportive, la cui documentazione di accompagnamento presentata in Dogana si rivelava incompleta.

A seguito di accertamenti condotti anche attraverso l’interessamento del competente Ministero dello Sviluppo Economico e della locale Camera di Commercio, si riscontravano plurime violazioni in materia di sicurezza dei giocattoli, dei prodotti elettrici e delle attrezzature sportive (omessa marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità, mancanza della documentazione tecnica e identificativa del prodotto e delle istruzioni in lingua italiana nonché omessa indicazione delle informazioni riguardanti il fabbricante e l’importatore).

I finanzieri hanno provveduto al sequestro della merce notiziando, nel contempo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.