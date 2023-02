Chiude la galleria di Villa d’Adda per lavori di impermeabilizzazione

VILLA D’ADDA – Verrà chiusa al transito, per quasi tre mesi, la Galleria Parscera lungo la Sp 169 Var. Il provvedimento, ratificato con un’ordinanza emanata il 14 febbraio dalla Provincia di Bergamo, si è reso necessario per l’esecuzione di un intervento di impermeabilizzazione e messa in sicurezza della galleria che collega i Comuni di Villa d’Adda con quello di Carvico.

I lavori, affidati all’impresa Edilscavi di Pedrengo, dovranno venire effettuati in assenza del traffico di auto e moto: ragion per cui si è resa necessaria la chiusura della galleria di Villa d’Adda da lunedì 27 febbraio fino al 18 maggio.

Il traffico verrà deviato quindi sulle Sp 342, 166 e 169, strada quest’ultima dove rimane in vigore il divieto di transito per automezzi oltre 35 quintali, che verranno quindi deviati sulla SS 342 verso Cisano Bergamasco e sulla SP 166 verso Ponte San Pietro.