Chiuro. Dal 30 agosto la 36^ edizione del “Grappolo d’oro”

CHIURO (SO) – La Valtellina è un terroir unico al mondo, la cui ricchezza e articolazione si esprimono nei vini prodotti sul versante retico terrazzato, dove nei secoli il paesaggio è stato plasmato in luogo ideale dove produrre il “Nebbiolo delle Alpi”. Straordinaria destinazione da visitare per gli appassionati di vino, e più in generale, per viaggiatori, turisti e amanti della bellezza.

Proprio per questo Comune e Pro Loco di Chiuro, da ben 36 edizioni, organizzano il “Grappolo d’Oro” come qualificato appuntamento con i vini valtellinesi. Dal 30 agosto al 14 settembre frammenti di storia, incontri col gusto, momenti di cultura, spettacolo e musica faranno da sfondo alla principale protagonista della manifestazione: la viticoltura di montagna valtellinese.

Programma

Venerdì 6 settembre . Ore 21 Castionetto di Chiuro – Chiesa di San Bartolomeo "Virgo Vox ensemble cantata a cappella". Ensemble vocale femminile che propone musica polifonica moderna e contemporanea. Repertorio esclusivamente vocale con musiche di Lang, Badings, Tavener, Camoletto, Britten e brevi letture tratte da testi di autori del '900.

. Ore 21 Castionetto di Chiuro – Chiesa di San Bartolomeo “Virgo Vox ensemble cantata a cappella”. Ensemble vocale femminile che propone musica polifonica moderna e contemporanea. Repertorio esclusivamente vocale con musiche di Lang, Badings, Tavener, Camoletto, Britten e brevi letture tratte da testi di autori del ‘900. Sabato 7 settembre. Dalle 19 alle 23 Chiuro – centro storico “AperitiVino” Manifestazione che guida alla scoperta dei sapori tipici del territorio con i migliori vini della Valtellina, supportati dalle delegazioni AIS e ONAV di Sondrio. Frammenti di storia, incontri con il gusto, momenti di cultura, spettacoli e musica in uno scenario unico ed esclusivo. “Wine tasting”, isole degustazione vini valtellinesi a cura di AIS e ONAV. “Cantine al buio”: degustazione in assenza di luce realizzata da Altravaltellina in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. “Rìsc-food” tagliere di salumi, taroz, fritule, focaccia valtellina e pizzoccheri. Ore 21 “Shiver Folk” Band Indie folk in concerto. Ore 20.30 e 22.30 “Kira la dea del fuoco” spettacolo del fuoco. Giochi dei nonni: giochi in legno della tradizione popolare per adulti e bambini. Esposizione Associazione Valtellinese Intagliatori.