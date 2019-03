CARIMATE – La Novedratese rimarrà chiusa per i prossimi tre mesi dopo che ieri, lunedì 18 marzo, un camion passando per via dei Giovi ha tranciato le armature del ponte situato nel comune di Carimate.

Una brutta notizia per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono l’importante arteria.

Da domani mattina però sarà attivo un by pass carraio all’interno di un’azienda privata. Il transito sarà consentito, 24 ore su 24, ai residenti e a coloro che devono passare per motivi di lavoro.