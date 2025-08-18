Ciclista investita da un camion, morta donna di 72 anni

MARTINENGO (BG) – Drammatico incidente a Martinengo, in provincia di Bergamo, nella mattinata di oggi, lunedì 18 agosto. Erano quasi le 11 quando una donna di 72 anni in bicicletta è stata investita da un camion in via Angelo e Agostino Pinetti. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con l’elicottero, l’automedica e un’ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Il conducente del mezzo pesante, un 43enne, è stato portato all’ospedale in codice verde. I Carabinieri dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.