CISANO – E’ stata divorata dalle fiamme la Fiat Panda andata a fuoco nella primissima mattina di lunedì a Cisano Bergamasco.

Erano circa le 6 quando una chiamata d’emergenza ha mobilitato i Vigili del Fuoco di Zogno che sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio all’autovettura. Non sono segnalati feriti. Le cause del rogo, da quel che si apprende, sarebbero legate ad un problema meccanico dell’auto.