Cisano, camion perde una grossa bobina sulla Lecco-Bergamo

Incidente questa mattina all’incrocio per Caprino

“E’ necessario trovare una soluzione alla viabilità”

CISANO BERGAMASCO – “Anche stamattina è andata bene! Un camion ha perso una grossa bobina di metallo al semaforo di Caprino e si sono formate lunghe code”. Così il sindaco di Cisano Andrea Previtali ha commentato l’incidente (senza conseguenze) avvenuto questa mattina sulla Lecco-Bergamo, all’incrocio con la strada che sale verso Caprino.

“Non si può continuare a vivere sperando che non succeda niente, prima o poi accadrà qualcosa di grave e allora sarà troppo tardi – continua -. Quante volte ho detto, scritto e richiesto di trovare una soluzione alla viabilità; tutti i cittadini del territorio e che giornalmente percorrono la Bergamo-Lecco si aspettano una soluzione. Qualche passo avanti è stato fatto, ma non basta. Serve velocizzare l’iter per i progetti ed i lavori della Lecco-Bergamo”.

“A gennaio ci sarà un altro tavolo sulla viabilità e noi Sindaci del territorio – conclude – richiederemo un maggiore impegno dalle istituzioni e magari la necessità di mettere un commissario per superare la burocrazia”.