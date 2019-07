CISANO – Incidente in mattinata all’ingresso di Cisano Bergamasco dove da, un camion in transito, è caduto dal cassone un rullo compressore per asfalti, finito sulla strada.

E’ il sindaco di Cisano a segnalare l’accaduto: “Sta mattina si è evitato ancora il peggio! – commenta il primo cittadino, Andrea Previtali – per fortuna non è stato coinvolto nessun altro mezzo”.

Il traffico ha subito rallentamenti.