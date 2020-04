Cisano, scappa all’alt: inseguito e fermato, nascondeva 10mila euro nelle mutande

E’ successo martedì sera in località La Sosta, subito dopo il ponte di Brivio

L’uomo, denunciato per diversi reati, era in auto con un’altra persone che è riuscita a dileguarsi nel nulla

CISANO – Inseguito e poi fermato per un controllo, viene trovato con 10mila euro in contanti… nelle mutande. E’ successo l’altra sera, martedì, a Cisano durante uno dei servizio di monitoraggio del territorio effettuati dalle forze dell’ordine per contrastare la diffusione dell’epidemia da covid 19.

Ma andiamo con ordine ricostruendo quando accaduto. E’ sera e i carabinieri della stazione cisanese stanno effettuando un servizio di pattugliamento del territorio. A un certo punto, all’altezza della rotonda situata in località La Sosta, poco prima del ponte, la loro attenzione è rapita da un’auto che giunge da Brivio. Insospettiti, si mettono sulle tracce dell’utilitaria, intimando alle due persone a bordo di fermarsi per un controllo.

Un’intuizione felice, visto che, giunti all’altezza del vicino distributore di benzina, i due abbandonano l’auto e si danno alla fuga nei campi vicini. Nasce così un inseguimento a piedi con i carabinieri che riescono ad acciuffare uno dei due fuggitivi e a portarlo in caserma per accertamenti. Dai controlli effettuati è emerso che il giovane, di origine marocchina, era irregolare sul territorio. Non solo. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato con qualcosa come 10mila euro nascosti nelle mutande. Tantissime banconote di cui il giovane non ha però saputo giustificare la provenienza dicendo di vivere da solo nei boschi.

I soldi sono stati così sequestrati mentre il ragazzo è stato denunciato per ricettazione, visto la presunta provenienza illecita del denaro, resistenza a pubblico ufficiale e immigrazione clandestina. Ed è stato pure multato per la violazione alle disposizioni anti Covid 19. Sparita nel nulla invece l’altra persona a bordo dell’auto, tanto che i carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire la rete di rapporti e relazioni e chiarire cosa ci facessero i due in giro l’altra sera al confine tra Brivio e Cisano.