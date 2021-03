Cisliano, bimba di due anni morta in casa. La mamma in ospedale

CISLIANO – Tragedia nel milanese, a Cisliano, dove una bimba è stata ritrovata morta in casa e la madre, trasportata in ospedale con delle ferite auto inferte, è stata ricoverata in ospedale.

I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, allertati dal 112, sono intervenuti in un’abitazione, in cui hanno fatto accesso dalla finestra perché era chiusa dall’interno.

Una volta in casa, i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere della bambina anni e la mamma, italiana 41enne, in stato di incoscienza, che è stata trasportata all’ospedale di Magenta, dove si trova ora piantonata dai militari.

Sul posto, oltre ai Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia Abbiategrasso, il Pubblico Ministero della Procura di Pavia, Roberto Vincenzo Oreste Valli, ed il medico legale.

I Carabinieri hanno completato i primi accertamenti sul caso, rassegnando gli esiti alla Procura della Repubblica di Pavia. “Al momento – spiegano – non è stato adottato alcun provvedimento”.