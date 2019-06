Clochard 72enne ritrovato morto a due passi dalla stazione Centrale di Milano

MILANO – E’ stato trovato morto poco prima delle 8 di oggi, 27 giugno, in una aiuola di piazza Luigi Savoia propria accanto alla stazione Centrale di Milano

Si tratta di un uomo di 72 anni senza fissa dimora, sul posto si sono immediatamente i soccorsi ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche la Polizia di Stato chiamata a far luce sulla vicenda anche se sembrerebbe possa trattarsi di un malore.

A lanciare l’allarme è stato un passante che si è accorto dell’uomo che si trovava sotto una pianta accanto alla stazione di Milano. Non si esclude che una delle cause possa essere stata l’ondata di calco che in queste ore sta investendo anche Milano.