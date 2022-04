Cocaina nascosta nel doppiofondo dell’auto: arrestato al valico di Brogeda

Aveva nascosto 850 grammi di cocaina in quattro sacchetti per alimenti sottovuoto

COMO – Aveva nascosto nel doppiofondo dell’auto 850 grammi di cocaina già confezionata in quattro sacchetti per alimenti sottovuoto, a loro volta inseriti in una busta di plastica. Ma il “trucchetto” è stato scoperto e il corriere della droga è stato così smascherato.

E’ stato arrestato nei giorni scorsi dai funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli della sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso e dai militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso un cittadino albanese che stava cercando di portare in Italia dalla Svizzera della droga. La cocaina è stata poi sequestrata, insieme alla macchina utilizzata per trasportarla e ai soldi, sia franchi svizzeri che euro, che l’uomo aveva con sé per un totale di circa 2mila euro.

L’attività di servizio effettuata si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall’Agenzia ADM e dalla Guardia di Finanza presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per il contrasto al fenomeno del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.