Cologno Monzese: anatroccoli intrappolati in un tombino, li salvano i Vigili del Fuoco

COLOGNO MONZESE – Intervento decisamente diverso dal consueto quello effettuato oggi, martedì, circa da una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Milano. Intorno alle 12.30 è giunta al centralino della caserma un’insolita chiamata: salvare un gruppo di anatroccoli rimasto intrappolato in un tombino situato a pochi passi di distanza dalla fermata della metropolitana in via XXV aprile. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre una alla volta i piccoli anatroccoli riconsegnandoli alla loro mamma.

Ecco il video del salvataggio