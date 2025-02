VALBREMBO (BG) – Incidente sul lavoro a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da un bullone espulso da un macchinario.

La tragedia è avvenuta all’interno di un vivaio di via Kennedy poco prima delle ore 17 di oggi, mercoledì 12 febbraio. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e il personale di Ats.