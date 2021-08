LURATE CACCIVIO (CO) – Un 24enne di nazionalità ghanese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Como per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre diverse piante di marijuana sono state sequestrate. Questo è il bilancio di un’operazione antidroga effettuata a Lurate Caccivio (CO) dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Nella tarda notte di martedì scorso, le Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione all’interno di un’abitazione che fungeva da “base logistica” per la coltivazione della sostanza stupefacente. Ad insospettire i Baschi Verdi della Compagnia di Como è stato un forte odore caratteristico di marijuana. All’interno dell’abitazione, nella camera da letto, i Finanzieri hanno scoperto una vera e propria serra, creata per la coltivazione della sostanza stupefacente. Si stima, infatti, che dalle diverse piante sequestrate (alcune alte fino ad un metro), il responsabile avrebbe raccolto più di un chilo di marijuana che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro.

Un sequestro ingente che non ha riguardato solo la droga ma anche tutte le attrezzature e i prodotti necessari per l’infiorescenza delle piante, tra cui lampade, ventole, strumenti di pesatura e materiale per il confezionamento.

Il ghanese, al termine delle operazioni, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai militari e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la condanna del cittadino ghanese alla pena di 1 anno di reclusione e di 2.667 euro di multa, l’applicazione della sospensione condizionale della pena e la conseguente confisca e distruzione dello stupefacente e dei beni strumentali alla commissione del reato.

Il servizio è il diretto risultato della quotidiana attività delle Fiamme Gialle lariane sull’intero territorio provinciale, volta al contrasto delle varie forme di illegalità e alla tutela della salute pubblica.