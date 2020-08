Comasco, il rimorchio del tir si ribalta, lungo intervento dei VVF

PLESIO – Lungo intervento dei Vigili del Fuoco di Menaggio e Como nella serata di ieri, lunedì 3 agosto, a Plesio, in via per la Grona, dove il rimorchio di un autoarticolato si è ribaltato. E’ successo intorno alle 20.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Menaggio con il supporto di una squadra di Como intervenuta con autogru.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per rimuovere il carico del mezzo pesante, alleggerirlo e alla fine rimetterlo in carreggiata. Le operazioni sono terminate all’una e mezza di notte.