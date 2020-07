OLTRONA SAN MAMETTE – Intervento di soccorso tecnico urgente poco dopo le 12 di oggi, giovedì 30 luglio, per i Vigili del Fuoco di Como, intervenuti in una ditta a Oltrona San Mamette per soccorrere un lavoratore colpito da un malore su un ponteggio.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’uomo con l’ausilio dell’autoscala: una volta caricato sulla barella è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.