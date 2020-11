Comasco. Positivi al Covid violano la quarantena, denunciati dai Carabinieri

COMO – I Carabinieri della Compagnia di Como, nell’ambito dei controlli in tema di “Covid-19”, intensificati durante il fine settimana, hanno deferito due soggetti per violazione della quarantena prevista per soggetti risultati positivi al virus: in entrambi i casi, gli indagati, si sono allontanati arbitrariamente dalla propria abitazione svolgendo normali attività quotidiana.

Nel primo caso i militari della Stazione di Cernobbio hanno controllato un 80enne di Moltrasio, trovato fuori di casa nonostante fosse in quarantena positivo al covid. I Carabinieri hanno dovuto procedere per tutelare la salute di terzi che casualmente possono essere entrati in contatto con l’anziano.

Nel secondo caso invece i Carabinieri di Brunate hanno fermato una donna di 65 anni in Piazza Bonacossa, intenta a passeggiare.

I due sono stati deferiti per le violazioni delle norme in tema di mobilità previsti dai Dpcm: rimangono da svolgere accertamenti in merito ad eventuali contagi cagionati, che possono integrare reati ben più gravi.