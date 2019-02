CANTU’ – Sono accusati di concorso in violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona. Lesioni personali, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: gli accusati sono cinque giovani, 3 maggiorenni e 2 minorenni di origine albanese e marocchina , arrestati dai carabinieri di Como e Cantù.

Secondo gli inquirenti, sarebbero loro i responsabili del sequestro di quattro ragazzine e di aver abusato di almeno una di loro, prendendola anche a morsi.

I fatti risalgono alla scorsa estate, al 14 luglio, nell’appartamento in uso ad uno degli arrestati dove i giovani avrebbero invitato le minorenni. Sotto effetto di alcol e sostante stupefacenti, i cinque ragazzi avrebbero costretto in una stanza per tre ore le loro vittime.

Le indagini sono partite da una segnalazione arrivata ai carabinieri di Rebbio.