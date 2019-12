Comasco. Sequestrata una tonnellata di ‘fuochi’ stoccati non a norma

MERONE – C’è anche un’attività commerciale di Merone tra i cinque negozi dove i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno effettuato il sequestro di fuochi d’artificio stoccati in modo non conforme alla legge, in condizioni “non rispettose delle misure di sicurezza – spiega la finanza – in quanto il materiale esplodente era custodito, unitamente a prodotti altamente infiammabili quali riscaldatori, accendini e quadri elettrici.

Inoltre, in alcuni casi, sono stati riscontrati sistemi di allarme e sicurezza antincendio inidonei e non funzionanti nonostante la presenza di clienti attratti principalmente dagli articoli natalizi.

Oltre una tonnellata sono i fuochi d’artificio sequestrati per un totale di circa 300.000 pezzi, destinati ai prossimi festeggiamenti di fine anno. Gli esercizi commerciali controllati sono siti in Como, Villa Guardia, Castelmarte e Merone, gestiti da cittadini italiani e cinesi.

Tra gli articoli oggetto di sequestro da parte delle Fiamme Gialle lariane si annoverano: petardi, magnum zeus alba, mini ciccioli, bengala a pioggia, golden volcano, rambo 200, platinum, big flower, mitraglia tortuga, storm e golden fuji, “tutti prodotti che – spiegano i finanzieri – seppur a norma di legge, rappresentavano un vero e proprio pericolo per come illecitamente stoccati e commercializzati”.

Sei soggetti, di cui due italiani e quattro di nazionalità cinese, dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di commercio abusivo di materiale esplodente ed omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro per i quali sono previste pene superiori ad un anno di reclusione e sanzioni per migliaia di euro.

La Guardia di Finanza raccomanda ai consumatori di porre la massima attenzione sulle condizioni di utilizzo e di stoccaggio degli articoli pirotecnici a rapida accensione e combustione al fine di evitare i gravi incidenti che ogni anno vedono purtroppo coinvolti centinaia di persone.