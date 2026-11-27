Hai un televisore con Android TV e vuoi seguire i canali televisivi italiani senza perderti tra mille impostazioni? Si può fare. Di solito bastano dieci minuti. Il difficile, semmai, è capire quali applicazioni scegliere e perché a volte il video si blocca con un avviso poco chiaro.

Perché i canali televisivi italiani si bloccano fuori dall’Italia

Il motivo è quasi sempre lo stesso: i diritti. Chi trasmette un film o una partita compra il permesso di mostrarli in un certo paese, non nel mondo intero. Per questo l’applicazione controlla il tuo indirizzo IP, capisce dove ti trovi e, se sei in Germania o in Canada, può negare l’accesso. Un dato dà l’idea della portata: gli italiani iscritti all’AIRE, il registro dei residenti all’estero, superano i 6 milioni, e molti vorrebbero soltanto il telegiornale della sera.

Come si aggira l’ostacolo? Si usa una VPN, cioè un servizio che instrada la connessione attraverso un server in Italia. Le piattaforme vedono così un indirizzo italiano e non fanno storie. Sul televisore la strada più comoda è installare una VPN per la tua Android TV direttamente dallo store, senza cavi né configurazioni strane. Conta però la qualità: servono tanti server VPN in Italia e una velocità stabile, altrimenti l’immagine si ferma ogni dieci secondi. Prima di abbonarti, leggi sempre le condizioni d’uso del singolo canale.

Perché scegliere Android TV

Google ha dichiarato che il sistema è presente su oltre 220 milioni di dispositivi attivi ogni mese, tra televisori, decoder e chiavette. Tradotto: quasi ogni applicazione importante esiste anche per lui, e gli aggiornamenti arrivano con regolarità.

Per aprire i canali su Android TV non serve un tecnico. L’ambiente è familiare: se usi un telefono Android, ti muovi quasi a occhi chiusi. Cerchi, installi, accedi.

Le applicazioni ufficiali da scaricare

Apri il Google Play Store dal televisore e cerca con il telecomando o con la voce. Ecco le scelte più sicure e del tutto legali:

RaiPlay : i canali Rai in diretta, più film, serie e programmi già andati in onda.

Mediaset Infinity : Canale 5, Italia 1, Rete 4 e altri, con una parte di contenuti gratuiti.

La7 : la diretta del canale e l’archivio di dibattiti e telegiornali.

Pluto TV : canali tematici gratuiti, finanziati dalla pubblicità.

DAZN, NOW, discovery+ : a pagamento, pensati per sport, cinema e intrattenimento.

Installarle non costa niente. Alcune chiedono un profilo, altre partono subito. Per intenderci, la maggior parte dei canali in chiaro funziona con una registrazione gratuita.

Quali canali trovi senza pagare

L’offerta in chiaro è più ricca di quanto sembri. Eccone una panoramica:

Rai : Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Movie e Rai Premium, con la diretta su RaiPlay.

Mediaset : Canale 5, Italia 1, Rete 4, 20, Iris e altri canali, disponibili su Infinity.

La7 : informazione, inchieste e talk show.

Canali tematici : cucina, viaggi, cinema classico e cartoni, soprattutto su Pluto TV.

Nota a margine: l’elenco cambia, perché i palinsesti si rinnovano e alcuni canali si spostano da una piattaforma all’altra. Dai un’occhiata ogni tanto.

Configurazione passo dopo passo

Collega il televisore a una rete Wi-Fi stabile, meglio se a 5 GHz. Apri il Google Play Store e cerca RaiPlay, Mediaset Infinity e La7. Premi “Installa” e aspetta qualche istante. Apri ogni applicazione e crea il profilo, se richiesto. Fuori dall’Italia? Attiva prima la connessione protetta e scegli un server italiano. Avvia un canale in diretta e controlla che audio e video vadano a tempo.

E la velocità? Per l’alta definizione bastano in genere 5 Mbps. Per il 4K ne servono tra 15 e 25. Se in casa siete in cinque a usare la rete, fai due conti.

Dal computer alla televisione con Chromecast

Non tutti amano il telecomando. Capita di avere il portatile sul divano e di voler solo mandare il video sullo schermo grande. Molti televisori con Android TV hanno Chromecast integrato, quindi basta aprire il sito del canale e premere l’icona di trasmissione. Se il sito non si carica dall’estero, un’estensione VPN per Chrome cambia il paese di connessione in pochi clic. Poi trasmetti la scheda sul televisore e hai finito.

Un limite c’è: la qualità dipende dal computer e dal Wi-Fi, quindi per le dirette sportive l’applicazione sul televisore resta la scelta migliore.

Problemi comuni e rimedi veloci

Immagine a scatti : riavvia il router, avvicinalo al televisore o usa un cavo Ethernet.

“Contenuto non disponibile” : è quasi certamente un blocco geografico, controlla il paese del server scelto.

Audio sfasato : chiudi l’applicazione e riaprila, oppure abbassa la qualità video.

Applicazione introvabile : alcuni titoli non compaiono nello store se l’account Google è legato a un altro paese.

Se nulla funziona, svuota la cache dell’applicazione dalle impostazioni del televisore. Sembra banale. Risolve più guai di quanto pensi.

Consigli per una visione senza intoppi

Poche abitudini fanno la differenza tra una serata tranquilla e un’ora di nervoso.

Aggiorna sistema e applicazioni almeno una volta al mese.

Usa il cavo di rete se il router è vicino: è più stabile del Wi-Fi.

Chiudi le applicazioni che non usi, così la memoria del televisore respira.

Attiva i sottotitoli quando guardi di notte, i vicini ringraziano.

Controlla le impostazioni dell’immagine: la modalità “cinema” rende meglio film e serie.

Attenzione ai servizi pirata

Online circolano elenchi di canali gratis e abbonamenti IPTV a prezzi ridicoli. Meglio girare alla larga. Sono illegali, il flusso cade proprio quando segna la squadra del cuore e la normativa antipirateria prevede per chi guarda multe fino a 5.000 euro.

Se il prezzo sembra troppo bello per essere vero, di solito lo è.

Le alternative legali, del resto, sono tante. Molte sono gratuite e sostenute da brevi pause pubblicitarie, che alla fine non pesano granché.

In breve

Guardare i canali televisivi italiani su Android TV è semplice: scarichi le applicazioni ufficiali, crei un profilo gratuito e, se sei all’estero, scegli un percorso di connessione italiano. Il resto è telecomando e divano. Provaci stasera con il telegiornale: dopo mesi lontano da casa, sentire l’italiano alla TV ha un altro sapore. Buona visione!