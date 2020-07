Como, auto esce di strada e investe una giovane in bici. E’ grave

COMO – Grave incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, a Como, in via Paoli. Un’auto guidata da una donna di 48 anni per cause da chiarire è uscita di strada, investendo una ragazza di 26 anni che era in bicicletta.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto si sono portati i soccorsi e i Vigili del Fuoco. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime: è stata trasportata al Sant’Anna in codice rosso. Soccorsa anche l’automobilista che non avrebbe riportato gravi conseguenze.