Como. Donna di 49 anni trovata morta in auto

Il ritrovamento questa mattina, nell’auto era parcheggiata in via Leoni

Probabile causa del decesso un’intossicazione etilica

COMO – Drammatica notizia da Como, dove questa mattina, sabato, una donna di 49 anni è stata trovata morta all’interno della sua auto, parcheggiata in via Leoni. Stando alle prime informazioni emerse, la donna sarebbe morta per intossicazione etilica.

Il ritrovamento questa mattina, con i soccorsi che sono stati allertati. Sul posto è giunto il personale medico – sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso della 49enne. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e quelli della Polizia di Stato.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.