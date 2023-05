COMO – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, lunedì, poco dopo le 8.30, nelle acque del lago. Si tratta di un 48enne.

In posto, lungolago Mafalda di Savoia, si sono portati subito i soccorritori e i Vigili del Fuoco per il recupero. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In posto anche gli uomini della Polizia Locale e della Questura di Como che dovranno ora fare luce sull’identità del morto.