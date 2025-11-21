Como. Polizia ferma due giovani: uno denunciato, l’altro irregolare

La Polizia di Stato ha trovato al 25enne un coltello e hashish. Il 22enne tunisino è risultato irregolare

COMO – La segnalazione è arrivata dopo un intervento delle volanti impegnate nel controllo ordinario del territorio. È nella serata di ieri che gli agenti della Polizia di Stato di Como hanno fermato in via Battisti due giovani, poi identificati come un 25enne gambiano senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, e un 22enne tunisino anch’egli senza fissa dimora e privo di documenti.

Dai riscontri iniziali sono emerse a carico del 25enne numerose sanzioni amministrative legate agli stupefacenti e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La perquisizione sul posto ha chiarito il quadro: nella tasca del giubbotto l’uomo aveva un coltello e un piccolo quantitativo di hashish. Gli agenti hanno proceduto al controllo trovandogli un coltello e dello stupefacente.

Entrambi i giovani sono stati accompagnati in Questura per completare l’identificazione. Il 22enne tunisino è risultato non in regola con le norme sul soggiorno; a suo carico sono emerse condanne per reati contro il patrimonio, oltre a precedenti di polizia per reati contro la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane risulta già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Como Corrado Conforto Galli e di un Ordine del Questore Marco Calì.

Per il 25enne gambiano è scattata la denuncia per porto abusivo d’armi e la sanzione amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale. La posizione del 22enne è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como.