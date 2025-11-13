Como, tensione al carcere Bassone. Agenti ostaggio dei detenuti

COMO – Sono momenti di apprensione al carcere Bassone di Como dove alcuni agenti di polizia penitenziaria – parrebbe quattro – sono stati presi in ostaggio dai detenuti. Stando a quanto appreso la giornata era già iniziata con alcune tensioni all’interno della casa circondariale, la situazione è poi degenerata nel tardo pomeriggio.

Massiccia la mobilitazione delle forze dell’ordine e dei soccorritori fuori dal carcere, presenti anche diversi agenti in tenuta antisommossa che si starebbero preparando ad entrare nella struttura. In arrivo anche il Gis (Gruppo di Intervento Speciale) dei Carabinieri.

