COMO – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, in Napoleona a Como. Due i mezzi coinvolti, un’auto e una moto che per motivi da chiarire si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 37 anni.

Sul posto si sono portati i soccorritori, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Praticamente illesi l’uomo e la donna che erano a bordo dell’auto. Non c’è stato nulla da fare invece per il centauro.