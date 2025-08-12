Con la scacciacani sul treno: la Polizia di Stato denuncia un 21enne

MILANO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Milano ha denunciato un cittadino italiano di 21 anni trovato a bordo di un treno con una pistola scacciacani.

Nel corso dei quotidiani servizi di scorta a bordo dei treni finalizzati alla tutela della sicurezza dei passeggeri e alla prevenzione dei reati, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano di 21 anni a bordo del treno alta velocità proveniente da Bologna e diretto a Milano centrale.

L’uomo, che mostrava segni di agitazione e nervosismo dinanzi alla presenza degli agenti, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, priva del previsto tappo rosso, che riproduceva fedelmente il modello in dotazione alle forze dell’ordine e che il giovane custodiva in un borsone di sua proprietà.

A seguito della perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione di Milano, i poliziotti hanno anche sequestrato otto cartucce dell’arma. La pistola e le munizioni sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere.