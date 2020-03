MADESIMO (SO) – A causa di condizioni meteorologiche avverse, è stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, tra il km 140,700 e il km 147,000 in località Teggiate Nuova nel comune di Madesimo, in provincia di Sondrio.

Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e l’abitato del comune di Madesimo. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.