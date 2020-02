Contrabbando, la Finanza sequestra 86 racchette da tennis

COMO – I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Oria, nel corso dei quotidiani servizi di vigilanza dinamica effettuati lungo le zone di confine del Ceresio, hanno sottoposto a sequestro 86 racchette da tennis di contrabbando, marca “Yonex”, con relative custodie, del valore commerciale di 13.000 euro.

La merce, trasportata da un cittadino italiano a bordo della propria autovettura e conservata in 7 scatole di cartone, era stata acquistata a Lugano per poi essere utilizzata nelle scuole di tennis, in frode ai vincoli doganali e fiscali.

Il trasgressore è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Como per violazione dell’articolo 282 del Testo Unico Leggi Doganali e, oltre al recupero dei diritti evasi, dovrà corrispondere una sanzione amministrativa fino a dieci volte i diritti stessi.