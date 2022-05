Controlli antidroga della Finanza sui treni Milano – Tirano: una denuncia

Sequestrati 87 grammi di sostanza stupefacente occultata in un bagaglio e denunciato un giovane di origini albanesi

Segnalati in Prefettura anche due giovani che avevano con sé pochi grammi di hashish

SONDRIO – Lo hanno trovato a bordo del treno con 87 grammi di droga e, per questo, è stato denunciato. E’ successo nei giorni scorsi nell’ambito di un controllo antidroga a bordo dei treni lungo la linea ferroviaria Milano – Tirano: i militari del nucleo mobile della Compagnia della Guardia di Finanza di Tirano, unitamente ai colleghi della Squadra Cinofili hanno infatti passato al setaccio il treno delle ore 15.47 proveniente dal capoluogo lombardo, un convoglio utilizzato da tantissimi i giovani per rientrare in Valtellina da Milano.

Grazie al fiuto del cane antidroga Antrax, un ventisettenne incensurato di origini albanesi è stato trovato in possesso di 87 grammi di hashish occultati nel proprio bagaglio e, pertanto, denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio.

A bordo dello stesso treno sono stati individuati altri due giovani, uno residente in provincia di Sondrio e uno residente in provincia di Milano, in possesso di pochi grammi di hashish e, per questo, segnalati alle Prefetture competenti quali assuntori, per gli opportuni provvedimenti di competenza.

L’attività si incardina nell’ambito dei programmati controlli antidroga svolti unitamente ai colleghi della Squadra Cinofili del Gruppo di Ponte Chiasso (CO), in attuazione del dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.