Controlli dei Carabinieri, denunciata una persona in auto senza giustificazione

MILANO – Nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno effettuato mirati controlli sulle principali arterie stradali di tutta la Provincia, provvedendo al controllo delle autovetture e dei loro occupanti, al fine di accertare la sussistenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute, oltre che per far rientro presso il domicilio, abitazione o residenza, che giustificassero la necessità di spostamento.

Sono state controllate complessivamente 257 persone, di queste 1 è stata denunciata (ai sensi dell’art 650 c.p.) nel territorio di San Donato Milanese (MI), poiché stava viaggiando a bordo della propria autovettura senza alcuna giustificazione.

Il 60% delle persone controllate, oltre ad aver compilato l’autocertificazione, ha prodotto spontaneamente all’atto del controllo dei documenti che giustificavano la necessità di doversi spostare, rientrando così nella categoria delle persone autorizzate. I controlli continueranno su tutto il territorio fino a cessata emergenza.