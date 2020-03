Controlli emergenza Coronavirus, 5 persone denunciate

L’attività di controllo dei Carabinieri di Campione d’Italia

Denunciata una persona in viaggio per la Svizzera e quattro ragazzi trovati in piazza a chiaccherare

CAMPIONE D’ITALIA (CO) – Lo scorso sabato, 14 marzo, nel corso dei quotidiani controlli finalizzati all’osservanza delle disposizioni emanate dal Governo Italiano, i Carabinieri del Nucleo di Campione d’Italia hanno identificato e denunciato in stato di libertà L.K.,26enne albanese residente nel marchigiano ed in atto ospite da un connazionale nel comune di Campione. Il giovane, che a bordo di autovettura stava per lasciare l’exclave diretto in territorio elvetico, non era in grado di riferire alcuna ragionevole motivazione circa il suo spostamento.

Sono innumerevoli i controlli effettuati all’arco di Campione dai Militari dell’Arma, sia in entrata che in uscita.

Solo ieri, lunedì, sono state 4 le persone denunciate dai Carabinieri. Nel corso dei controlli predisposti, la pattuglia dei CC di Campione notava, in piazzale Milano, un assembramento costituito da quattro giovani intendi a conversare. Identificati e controllati, alla richiesta di fornire plausibili motivazioni circa la loro presenza in piazza, i giovani rispondevano che stavano chiacchierando e ciò in palese violazione delle direttive contenute nel DPCM del 09.03.2020 (divieto di assembramento). Per tale ragione, M.F. 39enne – P.F. 30enne – B.C. 28enne e C.F. 29enne, tutti di Campione d’Italia, sono stati denunciati per “inosservanza di un provvedimento dell’Autorità”.