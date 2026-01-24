Controllo interforze in un bar di Monza: locale chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie

MONZA – Nella serata del 22 gennaio è stato effettuato un controllo congiunto interforze presso un bar situato nel territorio comunale di Monza, finalizzato alla verifica del rispetto delle normative amministrative, fiscali, lavoristiche, igienico-sanitarie e in materia di ordine e sicurezza pubblica.

All’operazione hanno partecipato Polizia di Stato, Polizia Locale di Monza, Guardia di Finanza, ATS Monza e Brianza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel corso del controllo, la Polizia Locale ha accertato diverse violazioni amministrative. In particolare è emerso il mancato rispetto degli orari di apertura, risultati difformi rispetto a quelli esposti in vetrina e dichiarati tramite SCIA, in violazione dell’articolo 108 della Legge Regionale 6/2010. É stata inoltre riscontrata la mancata esposizione della tabella prezzi e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, entrambe previste dalla normativa vigente.

La Polizia di Stato ha proceduto al controllo degli avventori presenti, finalizzato alla verifica dell’identità delle persone e alla valutazione della tipologia delle frequentazioni, nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La Guardia di Finanza ha svolto accertamenti di natura fiscale e lavoristica, relativi al registratore di cassa e alla posizione del personale impiegato. Da tali verifiche non sono emerse irregolarità.

Le verifiche igienico-sanitarie, effettuate dal SIAN dell’ATS Monza e Brianza, hanno portato alla disposizione della chiusura temporanea del locale per violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare, irrogando una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.<

Infine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto al sequestro amministrativo di circa 20 pacchetti di tabacchi, risultati di proprietà di altre tabaccherie, con contestuale applicazione di una sanzione amministrativa.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli coordinati messi in atto dalle istituzioni competenti per garantire il rispetto della legalità, la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione delle attività economiche sul territorio.