Cornate, aggredisce a calci e pugni un 75enne a Colnago: ferito anche un passante

CORNATE D’ADDA – Stava passeggiando per strada, dietro la piazza di Colnago, quando è stato improvvisamente aggredito da un giovane che ha iniziato a colpirlo con pugni al volto, continuando a sferrargli calci anche quando è caduto a terra. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 novembre, nella frazione di Colnago, all’incrocio tra via Madonna e via Rossini, dove un uomo di 75 anni è rimasto ferito nell’aggressione di un 29enne, originario della Guinea e residente in paese.

A intervenire in suo aiuto è stato un altro uomo, di 64 anni, che a sua volta è stato colpito con alcune sberle dall’aggressore. I due sono riusciti ad allontanarsi e a trovare riparo all’interno di alcuni negozi della zona, mentre il giovane continuava a inveire contro di loro.

Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente dato l’allarme, contattando la centrale operativa dell’emergenza e urgenza di Areu e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Bianca di Merate e una dei Volontari del Soccorso di Cornate, che hanno prestato le prime cure ai due feriti.

Nel frattempo gli agenti della Polizia locale sono riusciti, non senza difficoltà, a fermare il 29enne, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto riferito, il giovane avrebbe raccontato agli agenti di aver sentito delle voci che lo avrebbero spinto ad aggredire i passanti.

L’uomo è stato successivamente trasferito in codice giallo all’ospedale di Vimercate, dove è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. In ospedale sono stati accompagnati anche i due uomini rimasti feriti nell’aggressione.

L’episodio si è rapidamente diffuso in paese, suscitando preoccupazione e sconcerto per la violenza improvvisa e apparentemente immotivata con cui sono stati presi di mira i due passanti.