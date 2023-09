Cornate. Al bar con la droga: arrestato 28enne

CORNATE – Era al bar con in tasca 3 grammi di cocaina, mentre a casa “conservava” 8 grammi di marijuana. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti un 28enne di nazionalità albanese.

Il blitz è scattato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre, quando i Carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno effettuato mirati controlli della circolazione stradale e degli esercizi pubblici maggiormente dedicati alla vita notturna dell’area di Bellusco e dei comuni limitrofi.

Nell’ambito di questa attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla così detta “Malamovida”, i militari hanno della stazione di Bellusco hanno individuato un avventore “sospetto” all’interno di un bar di Cornate d’Adda, puntato con decisione dall’unità antidroga del nucleo cinofili Carabinieri di Casatenovo. E, anche questa volta, il fiuto si è confermato giusto. Apparso nervoso e agitato alla vista delle divise, l’uomo è stato infatti trovato in possesso di un involucro contenente circa 3 grammi di cocaina. A casa, nelle operazioni di perquisizione effettuata a domicilio, sono stati rinvenuti ulteriori 8 grammi di marijuana: tutta la droga è stata posta sotto sequestro.

Tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza il pregiudicato è stato dapprima ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Vimercate per poi essere accompagnato presso il Tribunale di Monza, dove a seguito di giudizio direttissimo, il Giudice ha applicato nei suoi confronti la misura dell’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.