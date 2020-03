Coronavirus, è ufficiale: rinviate al 2021 le Olimpiadi di Tokyo

LECCO – Alla fine, la pandemia di Coronavirus ha frenato anche lo sport. E’ notizia di poche ore fa il rinvio ufficiale dei Giochi Olimpici in programma questa estate a Tokyo, in Giappone. Una decisione del Governo giapponese, accolta favorevolmente dal Comitato Olimpico Internazionale, che di fatto hanno optato per fare slittare i giochi olimpici al prossimo anno.

La fiamma olimpica avrebbe dovuto accendersi il 24 luglio ma l’emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo ha cambiato i piani.

Il rinvio, nella storia delle Olimpiadi moderne, è una novità assoluta: i giochi olimpici erano stati annullati, nel 1916 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e anche nel 1940 e nel 1044, a causa della Seconda Guerra Mondiale, ma mai rinviati.