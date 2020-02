Coronavirus. Intervento del segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria

“Non solo Zone Rosse e Gialle, c’è anche la Zona Carcere”

Di Giacomo oggi a Milano per monitorare la situazione

MILANO – “In Lombardia con ci sono solo la ‘zona rossa’ e la ‘zona gialla’, le scuole, i musei, i cinema, i locali che la Region e vuole che restino chiusi per altri 7 giorni per fronteggiare la diffusione del coronavirus. C’è anche la ‘zona carcere’, ci sono 19 istituti penitenziari (compresa la sezione femminile di Milano San Vittore) vale a dire circa 9 mila detenuti, il maggior numero della popolazione carceraria in una sola regione. È questo l’ulteriore “fronte coronavirus” che continua ad essere sottovalutato perché gestito con provvedimenti estemporanei e senza coordinamento”.

Lo ha detto oggi Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, arrivato a Milano per monitorare la situazione e incontrare i giornalisti davanti al carcere di Milano Bollate.

Di Giacomo ha precisato che “non ci sono notizie di contagi ma, per ora, di una decina di detenuti in isolamento, alcuni tamponi negativi. Tuttavia, le misure messe in campo nelle carceri non sono sufficienti. Se si dovesse verificare anche solo un contagio, il virus si diffonderebbe al 100 per cento perché i detenuti vivono in spazi molto stretti come del resto insegnano le cronache delle carceri cinesi e delle navi crociera, la situazione sarebbe dunque esplosiva, con tutto ciò che comporta l’evacuazione di un carcere sino a 3 mila detenuti”.

“Intanto non ci risulta che la sospensione dei colloqui tra detenuti e familiari sia stata decisa in tutti gli istituti lombardi. Sappiamo che il Provveditorato Regionale per la Lombardia del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in una lettera, ha informato la Camera Penale di Milano di aver dato indicazioni ai direttori delle carceri lombarde di ‘estendere il più possibile l’utilizzo delle telefonate nonché dei colloqui a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma Skype for business’. Ma non ci si può limitare a questo. Non è certo una telefonata in più a rassicurare i detenuti, nonostante l’affermazione del Garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, per il quale nelle carceri del capoluogo lombardo ‘al momento la situazione è tranquilla’. Di fatto, ci stiamo sostituendo al Garante perché ne ravvisiamo i forti limiti e l’approssimazione e possiamo dire che tra la popolazione carceraria la situazione non è affatto tranquilla”.

Quindi Di Giacomo prosegue: “Del resto, da una parte si punta a sminuire, come se contro il Coronavirus bastasse un’aspirina, e dall’altra si pensa all’allestimento di sezioni quarantena provocando ulteriori allarmismo e tensione. È esattamente quello che non si deve fare per non accrescere la psicosi tra i detenuti incollati alle tv per essere informati sull’evoluzione della diffusione di Coronavirus. Ben altre sono invece le misure d’emergenza da assumere come abbiamo chiesto da settimane ai Ministri Speranza (Salute) e Bonafede (Grazia e Giustizia), ai Provveditori regionali degli istituti penitenziari, a Regioni e Prefetti delle aree interessate dal Coronavirus”.

“Per noi – lo ribadiamo – l’unica forma di prevenzione possibile nelle carceri è bloccare ogni contatto con l’esterno, quindi anche fornitori, volontari, ecc., insieme ad una campagna di vera prevenzione e di comunicazione che coinvolga prima di tutto il personale in servizio che è invece abbandonato a sé stesso nel gestire la situazione. Quanto all’indispensabile fornitura di presidi sanitari per il personale penitenziario sempre stando alla circolare siamo ancora all’individuazione del fabbisogno perdendo altro tempo, mentre le più allarmate sono le famiglie del personale che temono il rischio di contagio e si stanno organizzando in comitati locali di protesta e mobilitazione”.