Coronavirus. Monza chiude il parco e i Giardini Reali fino al 3 aprile

MONZA – Parco di Monza e Giardini Reali, Parco della Boscherona, aree giochi e tutte le aree verdi comunali off limits da domani e fino al 3 aprile. Sospesi fino al 22 marzo tutti mercati cittadini. Lo ha stabilito il Sindaco Dario Allevi con un’ordinanza che ha firmato stasera.

L’impegno di tutti oggi per ripartire tra qualche settimana. “La situazione è molto seria, commenta il Sindaco. Il Coronavirus corre e noi dobbiamo iniziare a correre più veloce di lui. Medici, infermieri, operatori sanitari stanno lavorando da giorni ininterrottamente, ma non è sufficiente. Il numero delle persone ammalate e che hanno bisogno di ricovero e di terapia intensiva cresce ogni giorno in maniera esponenziale. L’intero sistema sanitario rischia il collasso. Davanti a noi abbiamo una sola strada: dobbiamo stare a casa il più possibile, uscire solo per esigenze urgenti e limitare al massimo i contatti con altre persone. Impegniamoci oggi tutti per ripartire insieme tra qualche settimana più forti di prima”.

Aree cani e viale Cavriga “free”. L’ordinanza sindacale prevede, inoltre, il libero accesso alle aree cani, rispettando il divieto di assembramento e la distanza minima tra gli utenti che deve essere almeno di almeno un metro e l’apertura al traffico veicolare di viale Cavriga dalle 7.30 alle 9 e dalle 17.30 alle 19.